Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО

20.11.2018 18:46

В Интернете опубликовано подробное видео "инаугурации" нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина, которое снял один из поддерживающих "русский мир" журналистов для канала боевиков WarDoc.

При этом опубликованные кадры взорвали пользователей социальных сетей, которые называют происходящее фарсом и комментируют увиденное шквалом шуток, передает dialog.ua.

"Инаугурация" Пушилина была устроена помпезно: с молодыми кадетами в форме, с торжественным выносом на сцену так называемой "конституции" "ДНР", с флагами и поздравлениями.

Особенно пользователям понравилось выступление главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который на правах гражданина России пожелал Пушилину и жителям оккупированной части Донбасса поскорее стать согражданами.

Менее оригинальным был глава "соседнего государства" Пасечник, который с насмешкой пожелал процветания разграбленному Россией Донбассу.