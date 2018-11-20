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Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП
20.11.2018 12:49
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Не смотря на то, что главари боевиков старательно скрывают потери, имена погибших боевиков становятся достоянием гласности.
Так, стало известно о погибшем боевике «ДНР» с позывным «Заяц».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Имена погибших боевиков, особенно, если это не боевые потери, становятся известны в основном спустя определенное время. Так, стало известно имя боевика «ДНР», погибшего в августе в ДТП во временно оккупированной Макеевке. Речь идет о Пигееве Владимире Ивановиче, с позывным «Заяц». О Пигееве известно, что он родился в Макеевке 13 июня 1993 года, погиб в ДТП в Макеевке ночью 25-26 августа 2018 года.
Теги: Донбасс, Макеевка, погибший, боевик, ДТП, ДНР, потери
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