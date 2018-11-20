- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного
Хмельницкой городской районный суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тысяч евро компенсации за погибшего на Донбассе украинского военнослужащего.
Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передают novosti.dn.ua.
«Решением Хмельницкого горрайонного суда от 13 ноября 2018 года взыскано с государства Российская Федерация в пользу вдовы военного и двух несовершеннолетних детей моральный ущерб, вызванные гибелью мужа, отца, в размере по 60 000 евро каждому», - говорится в сообщении.
Судом было установлено, что муж истицы был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 и направился в его составе в зону боевых действий на восток Украины.
Указано, что общеизвестным является тот факт, что «в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего была аннексирована территория Автономной Республики Крым и частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины».
Отмечается, что в период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года муж истицы принимал участие в антитеррористической операции.
Согласно Акту служебного расследования, установлено, что после выполнения боевой задачи в районе села Стукалова Балка Славяносербского района Луганской области личный состав взвода, в числе которого был и муж истицы, возвращался в Счастье Новоайдарского района Луганской области на автомобиле ЗИЛ-131.
«Примерно в 14:30 личный состав взвода пп В0624, с мужем истицы, попал под огонь из засады российских боевиков. В засаде были танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат. Вследствие того, что огонь был открыт из засады, кроме одного рядового, все бойцы взвода пп В0624 (батальона "Айдар") погибли», - говорится в сообщении.
Решением Хмельницкого горрайонного суда от 3 мая 2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 5 сентября 2014 года на территории Луганской области в Счастье, вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В своем решении суд указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 августа 1975 года, договоры, заключенные между Украиной и Россией, в том числе о российско-украинской государственной границы, «Российская Федерация вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст. 2 Устава ООН, а потому является по убеждению суда государством-агрессором, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета».
В пресс-центре Судебной власти отметили, что решение в силу не вступило и может быть обжаловано.
Теги: Россия, Донбасс, погибший, суд, ООН, компенсация, агрессия, ВСУ
- Международный суд ООН в Гааге озвучил первые результаты по иску Украины к России
- Украина подала против России иск в Международный трибунал ООН по морскому праву
- Порошенко заявил в ООН о ядерном обмане Украины, которую превратили в полигон
- Донбасский фронт: Порошенко разгромил Россию
- Недовольный вердиктом мужчина взорвал гранату прямо в суде: двое погибших (ВИДЕО)
- Многим семьям "путинских отпускников", погибших на Донбассе, Россия не выплатила ни копейки
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»17:32
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone