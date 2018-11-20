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В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев
Глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявил, что власть не реализует политику по защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«Хочу подчеркнуть, что в проекте государственного бюджета на 2019, который будет рассматриваться во втором чтении, заложены абсолютно неадекватные средства на поддержку вынужденных переселенцев. Также я снова вынужден констатировать, что в повестке дня Верховной Рады на этой пленарной неделе отсутствуют ключевые законопроекты по защите прав и свобод вынужденных переселенцев», – заявил Немыря 19 ноября во время заседания Согласительного совета ВР.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан), №6240, который был зарегистрирован более чем полтора года назад, и проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан №6692, который был разработан при содействии международных и неправительственных организаций и зарегистрирован более года назад, сообщают Донецкие новости.
Немыря подчеркнул, что в государстве отсутствует политика защиты прав вынужденных переселенцев. А их у нас только официально – около 1,5 миллиона человек.
На этой неделе парламент должен рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2019 год и принять его до 1 декабря, чтобы не подвергать риску финансовое положение всей страны.
Теги: Донбасс, бюджет, поддержка, переселенцы
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