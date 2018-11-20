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Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке

20.11.2018 15:42
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Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке

Новый главарь "ДНР" Денис Пушилин прямо во время "инаугурации" заявил, что будет добиваться вхождения "ДНР" в состав России.
Слова главаря боевиков сразу после принятия "присяги" цитируют российские информационные агентства, пишет Диалог.UA. Сменивший Захарченко на посту главаря "ДНР" российский наемник подчеркнул свое "желание и приверженность курсу на общее будущее с Россией". Примечательно, что из РФ и Крыма на инаугурацию Пушилина приехала целая делегация, почтить честь которой главарь боевиков и решил заявлением об "общем будущем с Россией" прямо во время их выхода на сцену. Соответствующий снимок был опубликован одним из очевидцев, присутствующих в здании донецкой "Оперы", где и проходила так называемая "инаугурация".



Теги: Россия, Донбасс, инаугурация, ДНР, Пушилин
 
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