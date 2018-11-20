- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Житель Авдеевки нашел мину в огороде11:11
- Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины10:47
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
Житель Авдеевки нашел мину в огороде
54-летний авдеевец, проживающий в переулке Лесной, обнаружил в своем огороде взрывоопасный предмет.
Мужчина сразу позвонил спасателям Авдеевки, те проинформировали местных правоохранителей, сообщает AVDEEVKA.CITY. Совместным выездом было установлено, что боеприпасом является не взорвавшаяся минометная мина 82-мм калибра. Взрывоопасный предмет был изъят сотрудниками ГСЧС для уничтожения.
Спасатели напоминают:
- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
Теги: Донбасс, Авдеевка, мужчина, огород, мина
- Авдеевка снова попала под обстрелы боевиков, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО) (дополнено)
- Сегодня в результате обстрелов Авдеевки погиб мужчина
- Мужчина "в стрессовом состоянии" прыгнул в мусоропровод на пятом этаже. И застрял...
- Прима осени вернет вкус к жизни!
- Порошенко поручил главам всех областей Украины оказать помощь прифронтовой Авдеевке
- Лагенария. Родственница тыквы насытит и вылечит
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Житель Авдеевки нашел мину в огороде11:11
- Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины10:47
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Украинский танцор будет защищать Путина12:09
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года12:00
- Росія "склепала" ще дві справи проти українських військових11:44
- Стало известн о самом распространенном смертельном заболевании в Украине11:27
- Житель Авдеевки нашел мину в огороде11:11
- Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины10:47
- Андрей Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги нации10:35
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина