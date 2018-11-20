Житель Авдеевки нашел мину в огороде

20.11.2018 11:11

54-летний авдеевец, проживающий в переулке Лесной, обнаружил в своем огороде взрывоопасный предмет.

Мужчина сразу позвонил спасателям Авдеевки, те проинформировали местных правоохранителей, сообщает AVDEEVKA.CITY. Совместным выездом было установлено, что боеприпасом является не взорвавшаяся минометная мина 82-мм калибра. Взрывоопасный предмет был изъят сотрудниками ГСЧС для уничтожения.

Спасатели напоминают:

- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;

- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);

- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.