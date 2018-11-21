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Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
Боевики "ДНР" силами двух групп ДРГ попытались атаковать позиции украинской армии на Светлодарской дуге, однако были разгромлены встречным огнем и были вынуждены отступить.
Российские наемники попытались провести операцию под утро, рассчитывая на усталость украинских бойцов после долгой зимней ночи.
Штурм начался с двух флангов - боевики попытались отбить позицию, расположенную на высоте и представляющую стратегическую важность на указанном участке фронта в секторе Дебальцево.
Однако замеченные группы были встречены шквальным огнем из стрелкового оружия, после чего боевики были вынуждены отступать.
Потери в составе российских наемников на данный момент не идентифицированы. Однако украинские солдаты говорят, что в атаку пошли новые силы, которые недавно зашли на позиции "ДНР". Напомним, военные из РФ массово отказываются от службы на оккупированной части Донбасса.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, штурм, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Светлодарская дуга, ООС
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