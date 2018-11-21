Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым

21.11.2018 07:10

В Украине сократилось количество контролирующих мер, связанных с переселенцам. Об этом сообщила Директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

В данный момент уже отменены провери на дому — ранее переселенцев проверяли по указанным ими адресам (однако в некоторых регионах Украины такие меры еще проводятся).

При этом сохранились:

1. Провери по системе «Аркан».

Это проверяющий комплекс, который не полностью автоматизирован. Он работает в пунктах пропуска, и его функционирование может нарушить внезапное отключение электроэнергии на КПВВ или человеческий фактор, когда проверяющие забывают внести данные или неправильно оперируют системой. В результате в списках «Аркана» могут оказаться люди, которые не нарушали правил пересечения линии разграничения.

2. Сверки по Пенсионному фонду.

Для переселенцев, которые попали в систему «Аркан», но не нарушали правил пересечения линии разграничения. Людей, желающих возобновить социальные выплаты, вызывают на заседание комиссии, после чего составляется акт обследования их места жительства.

3. Проверки, связанные с составлением акта-обследования места жительства переселенца (для выплаты ему социальной помощи).

Для составления акта собирается специальная комиссия. Только по итогам ее решения переселенцу могут назначаться или возобновляться социальные выплаты.

4. Проверки «Ощадбанка», связанные с идентификацией переселенцев, получающих там социальные выплаты.

По словам Элеоноры Полищук, пенсии стоит исключить из общего потока проверок социальных выплат — это облегчило бы работу социальным службам и самим переселенцам.

«Выдавая справки ВПЛ, чаще всего мы обманываем и себя, и других. Мы понимаем, что эти люди не живут на подконтрольной территории. Нужно просто иметь силу воли, чтобы принять решение — пенсионная выплата не должна зависеть от справки ВПЛ», — подчеркнула специалист.

Источник: https://donpress.com