- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым07:10
- Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч23:07
- В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества22:01
- Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного21:35
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
В Украине сократилось количество контролирующих мер, связанных с переселенцам. Об этом сообщила Директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.
В данный момент уже отменены провери на дому — ранее переселенцев проверяли по указанным ими адресам (однако в некоторых регионах Украины такие меры еще проводятся).
При этом сохранились:
1. Провери по системе «Аркан».
Это проверяющий комплекс, который не полностью автоматизирован. Он работает в пунктах пропуска, и его функционирование может нарушить внезапное отключение электроэнергии на КПВВ или человеческий фактор, когда проверяющие забывают внести данные или неправильно оперируют системой. В результате в списках «Аркана» могут оказаться люди, которые не нарушали правил пересечения линии разграничения.
2. Сверки по Пенсионному фонду.
Для переселенцев, которые попали в систему «Аркан», но не нарушали правил пересечения линии разграничения. Людей, желающих возобновить социальные выплаты, вызывают на заседание комиссии, после чего составляется акт обследования их места жительства.
3. Проверки, связанные с составлением акта-обследования места жительства переселенца (для выплаты ему социальной помощи).
Для составления акта собирается специальная комиссия. Только по итогам ее решения переселенцу могут назначаться или возобновляться социальные выплаты.
4. Проверки «Ощадбанка», связанные с идентификацией переселенцев, получающих там социальные выплаты.
По словам Элеоноры Полищук, пенсии стоит исключить из общего потока проверок социальных выплат — это облегчило бы работу социальным службам и самим переселенцам.
«Выдавая справки ВПЛ, чаще всего мы обманываем и себя, и других. Мы понимаем, что эти люди не живут на подконтрольной территории. Нужно просто иметь силу воли, чтобы принять решение — пенсионная выплата не должна зависеть от справки ВПЛ», — подчеркнула специалист.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, переселенцы, проверки, пенсии
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам
- Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники
- Проверки переселенцев и пенсии: общественники рассказали о препятствиях, которые возникают у ВПЛ
- Переселенцев снова ожидают проверки
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым07:10
- Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч23:07
- На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»22:32
- В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества22:01
- Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного21:35
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- "Живые деньги для оплаты коммуналки": Как будет действовать монетизация субсидий в Украине07:20
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым07:10
- Карта Украины изменится навсегда: Рада приняла революционное решение23:25
- Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч23:07
- На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»22:32
- В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества22:01
- Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного21:35
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»