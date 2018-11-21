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Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд
В национальные суды продолжают обращаться пострадавшие с исковыми заявлениями о возмещении вреда за разрушенное или поврежденное имущество в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Большинство таких фактов касается событий 2014-2015 годов.
Учитывая, что после самого инцидента прошло достаточно много времени, при обращении в суд важно помнить о сроке исковой давности. О том будет ли рассматривать суд подобное дело рассказали специалисты Общественной организации «Донбасс-SOS».
Специалисты подчеркивают, что при обращении в суд для защиты своего права собственности нужно учитывать срок исковой давности – то есть срок, в течение которого законодательство предоставляет право на такое обращение.
По общему правилу ст. 257 Гражданского кодекса Украины предусмотрен срок исковой давности в три года. Течение данного срока начинается на следующий день после события, которое имеет значение для нарушенного права (согласно ст. 253 Гражданского кодекса Украины). Ее ход начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило (в соответствии с ч.1 ст. 261 Гражданского кодекса Украины).
Как рассказали в организации, если применять эти правила к фактам разрушений в результате обстрелов в 2014-2015 годов, то считать течение исковой давности необходимо после:
- дня, когда произошло разрушение или повреждение имущества – то есть, фактически после обстрела, если лицо фактически проживает в этом здании и является свидетелем совершенного;
Если посмотреть по реестру судебных решений, истцы обращались в суд в срок исковой давности, который начинали считать со дня фактического ущерба имуществу.
- или дня, когда лицо узнало или потенциально могло узнать, что его имущество пострадало – этот пункт будет актуальным для лиц, выехавших с временно неподконтрольной украинским властям территории и уже после их выезда был нанесен ущерб;
Юристы подчеркнули, что в подавляющем большинстве, люди, которые выезжают из своих домов после начала боевых действий, не имеют информации о том, в каком состоянии остается их жилье. Поэтому в таком случае нужно для себя четко отметить день, когда пострадавший узнал о причиненный ущерб от соседей, родных, знакомых, СМИ и других источников. Этот момент обязательно надо зафиксировать и указать при обращении в суд.
- или дня, когда пострадавший узнал о виновнике совершенного повреждения – в контексте боевых действий на востоке Украины данная возможность может толковаться как установление личности виновного в рамках уголовного производства.
Если в данном контексте говорить о сообщении штаба антитеррористической операции о совершенных обстрелах, то их нельзя воспринимать как установление виновной стороны.
«Предмет требования пострадавшего лица исходит из норм Закона Украины "О борьбе с терроризмом", согласно которому нанесенный ущерб считается вызванным незаконным актом. Уголовным кодексом Украины террористический акт квалифицируется как преступление (ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Это означает, что установление виновных в совершении террористического акта является обязанностью правоохранительных органов, реализуемым посредством проведения эффективного расследования», – рассказали в организации.
Как пояснили юристы, согласно ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины, одной из задач уголовного судопроизводства является обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не был обвинен или осужден, ни одно лицо не подверглось необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая процедура.
То есть, сведения по фактам обстрелов, предоставленные штабом АТО нельзя считать установлением виновного, а только освещением текущей ситуации в зоне боевых действий.
При обращении в суд для получения компенсации за поврежденное/разрушенное имущество, важно помнить об установленном законодательством Украины сроке исковой давности. По возмещению вреда, причиненного террористическим актом, не предусмотрено специальных сроков для обращения в суд. Поэтому, в таком случае, применяются общие правила, предусмотренные Гражданским кодексом Украины. При подаче иска необходимо успеть за три года.
«В приоритете ситуация, когда пострадавшее лицо начинает считать срок для обращения с момента совершения разрушения. В других случаях следует указывать в исковом заявлении доводы: почему именно сейчас пострадавший решил обратиться с иском? почему не мог обратиться в суд раньше? Стоит также заметить, что пропущенный срок исковой давности может быть продлен судом, если он сочтет уважительными причины его пропуска. Но эти причины потерпевший обязательно должен указать в своем исковом заявлении и в просительной части отметить о необходимости продлить срок исковой давности», – уточняют юристы.
Также, в организации отметили, что вопрос по поводу компенсаций за поврежденное или разрушенное имущество в результате проведения АТО, в Украине должен быть решен на законодательном уровне. Но пока отдельного порядка не предусмотрено, при обращении в суд необходимо помнить о трехгодичном сроке для подачи иска.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, компенсация, жилье, АТО, переселенцы, ООС
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