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Переселенцы страдают от посттравматического синдрома
Руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько уверяет, что более трети переселенцев страдает от посттравматического синдрома.
На своей странице в Фейсбуке она привела результаты исследований, которые были предоставлены на координационной встрече во Всемирном банке по психосоциальной поддержке населения, пострадавшего на востоке Украины.
По результатам исследований:
32% ВПЛ страдают от посттравматического синдрома,
22% ВПЛ находятся в депрессии;
18% ВПЛ испытывают тревогу.
Также отмечается, что 23% участников АТО после возвращения к гражданской жизни нуждаются в психосоциальном консультировании.
Цыбулько сообщила, что Всемирный банк планирует реализовать два пилотных проекта с ITC (Israel Trauma Council) и MdM (Medecins du Monde, Врачи без границ).
«Проект по ITC и MdM планируется реализовать на базе центров социальных служб для семьи, детей и молодежи городов Краматорск, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск Рубежное. Работа этих центров координируется Минсоцполитики. Будет происходить обучение специалистов центров, чтобы их штатные психологи могли оказать профессиональную помощь, - отметила Цыбулько. - На протяжении обучения они будут иметь возможность не только получить теоретические знания, но и практические навыки работы с психологической травмой».
Ранее пресс-служба университета Бирмингема сообщила, что примерно 20% переселенцев попадают в клинически значимую категорию тревожности средней тяжести или тяжелой тревоги. 25% переселенцев были умеренно или сильно депрессивными. Несмотря на это, лишь немногие опрошенные самостоятельно сообщили о наличии проблем с психическим здоровьем. При этом лишь 23% ВПЛ, страдающих от умеренно тяжелых или тяжелых состояний тревожности и/или депрессии, получили профессиональную помощь. «В большинстве случаев это была одноразовая консультация, чего недостаточно для решения крупных проблем психического здоровья», – отмечается в сообщении по результатам исследования (проводилось в течение августа-сентября 2018 года и охватило 1000 ВПЛ в возрасте от 18 лет из 24 регионов Украины, которые находятся под контролем правительства; также были проведены интервью со специалистами в области психического здоровья и ВПЛ).
Исследование показало, что международные организации играют важную роль в предоставлении срочной психологической поддержки ВПЛ и людям, живущим в «серой зоне» у линии разграничения. При этом отмечается, что часто ВПЛ, после перемещения в другие части Украины, вынуждены справляться с финансовыми проблемами и необходимостью устройства жизни в новой среде.
«В этих условиях для них не является приоритетом забота о психическом здоровье, что, вместе с ежедневными стрессами, гарантирует ухудшение проблем, - пояснили эксперты. - Пожилые люди, которые среди перемещенных лиц составляют подавляющее большинство, очень уязвимы к проблемам психического здоровья, поскольку они обостряются из-за физических заболеваний, лечения которых они часто не могут добиться, а также из-за социально-экономических проблем, вызванных приостановкой выплаты им пенсий и ограниченными возможностями для трудоустройства».
Чаще всего переселенцы для решения проблем длительного состояния тревожности и стрессов используют: разговоры с друзьями (63,7%), музыку и фильмы (45%), прогулки или походы (35,3% ). Алкоголь и курение – популярные способы борьбы со стрессом для 16,7% респондентов. А вот обращение к психологам является средством, которое используется реже остальных (2,8%).
«Полученные данные демонстрируют высокий уровень проблем с психическим здоровьем и нежелание обращаться за профессиональной помощью», – резюмировали в эксперты.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, война, помощь, ДНР, ЛНР, переселенцы, ООС
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