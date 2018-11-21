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Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ
21.11.2018 17:32
В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) местные жители жалуются на поборы на ремонт в школах, при этом сами ремонтные работы не проводятся. Об этом они пишут в соцсетях.
Как отмечает автор поста, в школе приходится ежемесячно сдавать деньги на ремонт. Ее поддерживают многие макеевчане, отмечая, что каждый месяц сдают определенную сумму. При этом ремонты в учебных учреждениях не проводятся:
- Виктория: «Каждый месяц 100 руб. (42 грн по местному курсу на 21.11.2018 – прим. ред.) на класс»;
- Ольга: «У нас в школе по 150 руб. (64 грн – прим. ред.) собирают»;
- Анастасия: «Сдаем в лицее по 250 руб. (106 грн – прим. ред.) и отдельно утренники, всем подарки по 500 руб. (212 грн – прим. ред.) »;
- Елена: «В школе сдаем по 50 руб. (21 грн – прим. ред.) на класс и по 50 руб. (21 грн – прим. ред.) на школу. Сдаю только на класс, т.к. за 8 лет учебы никакого ремонта в школе не вижу»;
- Сергей: «А какой ремонт вы ожидали увидеть на 50 руб. (21 грн – прим. ред.)? Строительство нового здания... Туалеты с золотыми унитазами? Вы в курсе, к примеру, сколько метр линолеума стоит?»;
- Елена: «Не пишите ерунду. Ребенок 8 лет ходит в эту школу. Каждый год требуют сдавать... 11 классов в школе, в каждом классе человек по 20, не меньше. Короче, считайте сами. За 8 лет не поменялось НИЧЕГО! Да и на ремонт класса каждый год выходит дофига. В классе 26 человек, с каждого по 50 руб. (21 грн – прим. ред.) умножаем на 9 месяцев и получаем 11700 руб. (4958 грн – прим. ред.). Не многовато ли?... Я у себя в квартире ремонт не могу сделать 10 лет, а в классе каждый год на такую сумму? Задолбали!».
Некоторые жители Макеевки отмечают, что суммы поборов – небольшие:
- Лена: «Мои дети уже взрослые, но никогда не была против "поборов". Все это для ваших же детей. И ремонты тоже. И в 70-80 годах тоже всегда сдавали, в конце года. От этого не уйти – традиция»;
- Инна: «Собираем по 100 руб. (42 грн – прим. ред.) в месяц, считаю, что немного. Мамаши адекватные, истерик подобных не закатывают, понимают, что это для наших деток, а не мне в карман. Родительский комитет»;
Макеевчане также пишут о том, что не все могут сдавать ежемесячно даже небольшую сумму:
- Юлия: «У нас школа нормальная, не гребут, как в других школах – и разница в поборах очень большая. В других школах , 50-й, 86-й,49-й – там, конечно, побольше поборы. Не все родители могут листать, у каждого своя ситуация, кто-то кусок хлеба последний доедает, у кого-то и окон в доме нет пластиковых. А директора сейчас умные: моя с хата с краю, это все, типа, родители собирают. Нифига – это директор дает указания»;
- Сергей: «У нас практически не собирают ничего, и полно родителей, которые никогда ни копейки не сдают... Никто им и слова не говорит».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, школа, ремонт, ДНР
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