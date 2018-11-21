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Архив - Донецкая область

Россияне массово скупают жилье в оккупированных городах Донетчины

21.11.2018 08:30
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Россияне массово скупают жилье в оккупированных городах Донетчины

Россияне, пользуясь дешевизной жилья, массово скупают квартиры во временно оккупированных населенных пунктах Донетчины и Луганщины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской области сообщают, что в последнее время россияне, пользуясь дешевизной, массово скупают жилье. В основном это выходцы из «Тамбовской и Нижегородской губерний». Будучи у себя на родине малоимущими, на временно оккупированных территориях Донбасса они чувствуют себя обеспеченными людьми. Местные жители обращают на них внимание из-за их поведения на улицах и на рынках.

Вот что пишут жители временно оккупированной части Донетчины:

«Тореэ: на рынке торговцы ОБРАТИЛИ вниман на то, что оч много появилось расеян. Неимущий народ переселяется из Тамбовской, Нижегородской губерний»,

«Много пенсионкров: покупают дешево квартиры, а живут На расейские пенсии, их хватает, чтоб жить в днр, не тужить, цены ж ниже, чем В РФ»,

«"… углядела..., а это чо..."»,

«И в Донецке таких полно...»,

«У луганді їх теж тьма».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, квартиры, жилье, россияне, ДНР, ЛНР
 
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