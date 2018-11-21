Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

С Донбасского фронта пришли хорошие новости

21.11.2018 09:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С Донбасского фронта пришли хорошие новости

За прошедшие сутки, 20 ноября, оккупанты Донбасса всего 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС). Это – минимальное количество суточных обстрелов с начала месяца.

  Во вторник под огнем были позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм , враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

  В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил вчера не пострадал. По данным разведки, 20 ноября четверо боевиков российских оккупационных войск уничтожено и еще четверо - ранены.

  С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. 

 

Источник: http://avdeevka.city 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, обстрелы, Водяное, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх