- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
«Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке вновь появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
Связь была отключена вчера, 20 ноября, в связи с мероприятиями, посвященными «инаугурации» нового «главы» «ДНР» Дениса Пушилина. Дончане надеялись, что сеть появится уже к вечеру вчерашнего дня, но этого не произошло.
Утром сегодня, 21 ноября, сигнал возобновился — он уже есть в нескольких районах города, и местные жители удивлены его качеством. По их словам, связь очень хорошая, даже в отдаленных частях отмечается ее высокий уровень.
«Такого сигнала, не было даже тогда, когда кабель перебили и потом починили», — написал дончанин.
«Давно не цепляла, в любую погоду» — пишет другой автор.
Дончане отмечают, что появился «супер-сигнал», и надеются, что его уровень не изменится.
В то же время такая ситуация наблюдается не во всех районах. В некоторых частях Донецка по-прежнему отсутствует связь.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, мобильная связь
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- До -11 и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине до конца недели19:20
- "Более тысячи россиян погибли, многие покалечены..." - секретные наемники Путина устроили бунт против Кремля 19:02
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Аваков сделал громкое заявление в отношении "евробляхеров"18:00
- Росгвардия закупила спецтехнику для разгона митингов17:46
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто16:47
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО