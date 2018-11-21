В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев

21.11.2018 16:30

На Донетчине из 518,9 тыс. зарегистрированных пенсионеров-переселенцев по факту получают пенсии 231,7 тыс., т. е. 44,7%. Таки данные сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

В ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» Наталья Рад напомнила, что внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) имеют особый порядок получения пенсий, который подразумевает проверки на предмет того, является ли человек действительно переселенцем. Сейчас на основании этих проверок в Донецкой области были приостановлены выплаты 24% пенсионерам-ВПЛ, отмечает dnews.dn.ua.

«В рамках правового поля мы, совместно с органами социальной защиты, осуществляем контроль над тем, чтобы пенсию получило именно лицо, которое было идентифицировано. С этой целью в комиссии, которые специально созданы при органах местной власти, переданы 412,7 тыс. заявок на проверки. На сегодняшний день 380 тыс. заявок проверены (94%), и мы получили ответы. При этом положительных ответов для восстановления пенсионных выплат – 294 тыс. (76% от общего числа отработанных заявок). И 92 тыс. (24%) – это те пенсионные выплаты, которые приостановлены на основании норм законодательства», - сообщила глава управления ПФУ в Донецкой области, отметив, что на данный момент в стадии обработки находится 5,3% заявок.

Наталья Рад рассказала, что в этом году региональное управление ПФУ проводит и дополнительные проверки. В частности, это касается списков, которые региональное отделение получает от Пенсионного фонда Украины. «Эти списки являются результатом обработки межведомственной системы "Аркан". Мы получили ведомости на 60 тыс. человек, - сообщила Наталья Рад. - Также для выполнения Постановления Кабмина №136 относительно порядка проведения верификации переселенцев, мы получили перечень на 8 тыс. человек, который практически весь обработан».

В ходе той же конференции Наталья Рад сообщила, что в последнее время наблюдается отток пенсионеров-переселенцев из иных областей Украины в пользу Донецкой и Луганской областей.

Источник: http://avdeevka.city