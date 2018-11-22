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Донбасс погибает от «адской» воды
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно ухудшается экологическая ситуация, а в ближайшем будущем она может стать полностью неконтролируемой, пишут Ведомости Донбасса.
Центральный район Донбасса на сегодняшний день является самым горячим, как военном плане, так и самым опасным в экологическом плане. Здесь в треугольнике Горловка-Енакиево-Торецк есть множество проблемных шахт, склады химических отходов, критически опасные производства, ртутные рудники и подземные капсулы с радиоактивным содержимым.
Это и остановленный Никитовский ртутный комбинат, где кроме затапливаемых шахт, ждёт очереди и хранилище химических отходов, и неясное количество опасных реагентов в цехах и на складах неработающего завода-гиганта «Стирол». Также сюда входит находящаяся рядом с г.Енакиево затапливаемая с апреля 2018 года шахта «Юнком», с образовавшейся после экспериментального подземного ядерного взрыва стекловидной разрушающейся капсулой, заполненной жидкими радиоактивными отходами под названием «объект Кливаж». Рядом с г.Торецком находится населенный пункт Новогродовка и ее водохранилище с ядовитыми отходами фенольного производства, дамба которого неоднократно страдала от артиллерийских обстрелов.
Российские войска оккупантов совместно с местными коллаборантами, продолжают уничтожать промышленность региона. Причём полностью игнорируются последствия этого распила предприятий, влияющие как на экосистему всего Донбасского региона, так и на приграничные регионы РФ.
Руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил о «подрыве ртутной бомбы» в «ДНР».
В начале ноября власти оккупантов непризнанной «ДНР», на неподконтрольных Украине территориях Донбасса начали затапливать шахту «2-бис» (часть закрытого в 1995 г. Никитовского ртутного комбината, г.Горловка). До начала военного конфликта в 2014 году, власти Украины поддерживали шахту в полурабочем состоянии (так называемая сухая консервация), выделяя из бюджета средства на содержание закрытого комбината. Это всё делалось во избежание затопление ртутной шахты, которое, по мнению экспертов, может привести к проседанию почвы под руслом канала «Сиверский Донец-Донбасс» и разрушению водовода.
Начиная с 2014 года на неподконтрольных территориях, местные эксперты неоднократно поднимали вопросы о критической ситуации на закрытом комбинате. Но все попытки экспертов достучаться до власти были проигнорированы, а местные боевики в течении 2016 года продолжали вырезать метал на обогатительной фабрике и других частях предприятия.
После того как большая часть металла на комбинате была вырезана, власти ОРДО придумали ещё одно применение для оставшейся части объекта. Многие жители пос. Бессарабка, оккупированной Горловки в апреле 2017 года стали свидетелями пребывания на территории «Никитинского ртутного комбината» «российских военных в химзащите с характерными знаками радиационной опасности», которые разгрузили и перевезли бочки на территорию ртутного комбината.
Как выяснилось позже, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, которые были вывезены с территории России.
Питьевую воду для всего Донбасского региона несет через линию фронта канал Северский Донец‒Донбасс. Русло канала многократно пробито артиллерийскими обстрелами, негерметично и последние четыре года толком не знало ремонта. Мониторинг канала в этих местах невозможен, зато возможна инфильтрация в него всего чего угодно ‒ от фенольных отходов при прорыве дамбы под Новогродовкой до шахтных вод с примесями солей (и в перспективе ртутных, радиоактивных, биохимических отходов).
Вода, выливающаяся через «военные» пробоины канала Северский Донец ‒ Донбасс, беспрепятственно проникает в горные выработки, а далее в шахты, которые соединены подземными ходами, еще работающие рудники не справляются с водоотливом из-за притока воды с уже закрытых. Так как территории ОРДЛО географически выше подконтрольных Украине, и из закрывающихся там шахт вода неконтролируемо попадает в нижележащие, подконтрольные Украине шахты Торецка, Селидова, Золотого.
По мнению доктора технических наук, гидрогеолога Евгения Яковлева и его коллег, обычно, заполненный водой рудник стоит 3-5 лет, а потом «схлопывается» с мощным выбросом многих тысяч тонн всей воды вверх с порывом всех коммуникаций. Ртутная шахта «2-бис» расположена как раз под каналом Северский Донец ‒ Донбасс, питающим питьевой водой всю Донецкую область по обе стороны линии соприкосновения, от Донецка доМариуполя и Покровска. «Схлопывание» рудника и провал русла канала в ртутную шахту может обернуться катастрофой для всех. Но, не прямо сейчас, а в ближайшие годы. Ну и конечно, шахтные воды с соединениями ртути могут попасть в водоносные слои.
Донбасс представляет собой мину замедленного действия. «Адская» вода из шахт с примесями серы, меди, железа, ртути и ядовитыми отходами будет подниматься до уровня сбоек и в конце концов смешается на уровнях водосбора Северского Донца, Кальмиуса и резервных источников питьевой воды.
Основная угроза для региона ‒ потеря резервных источников питьевой воды, а это означает потерю работы в моногородах вокруг шахт, потерю инфраструктуры, потерю самих городов.
Игнорирование оккупационными властями экологических проблем на временно оккупированных территориях Донбасса может свидетельствовать только об одном, — Москву не интересует судьба людей, которых она цинично использовала в угоду своим имперским амбициям.
Теги: Донбасс, вода, экология, гибель
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