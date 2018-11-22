Янукович придет — порядок наведет! В ОРДЛО распространяются слухи о скором возвращении Януковича

22.11.2018 11:25

На территориях, контролируемых и «ДНР», и «ЛНР», среди представителей оккупационных администраций среднего и низшего звена, а также местного населения распространяются слухи о скором «возвращении Януковича».

Якобы, Янукович «вернётся на Донбасс» неким «управляющим» или «главой объединённых ЛДНР», которые войдут в состав Украины «на особых условиях», в связи с чем «война закончится» - на условиях «ЛДНР». Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

«Согласно этим слухам, в настоящее время Киев якобы ведет тайные переговоры по данному сценарию с Москвой, Донецком и Луганском, а самого Януковича госпитализировали под видом «придуманной травмы» для затягивания и последующего срыва судебного процесса над ним», - пишет Тымчук.