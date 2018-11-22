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Архив - Донецкая область

Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО

22.11.2018 09:09
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Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО

Подконтрольный террористам "ДНР" пропагандистский телеканал "Юнион", рассказывая о биографии нового главаря "республики" Дениса Пушилина, "забыл" о важном моменте из его жизни.

О сокрытии пропагандистами правды о Пушилине рассказали "Новости Донбасса". Недавно Кремль с помощью фейковых "выборов" поставил во главе террористической "ДНР" своего ставленника Дениса Пушилина. Москву не смутила порядком запятнанная биография своего протеже, и теперь позорные страницы его жизни тщательно замалчиваются. Так, "Юнион", рассказывая биографию Пушилина, не упомянул его участии в скандальной финансовой пирамиде "МММ", с помощью которой тот обманывал людей с 2011 по 2013 годы. "Сменил несколько работ", - так описали "журналисты" этот период его жизни. Примечательно, что о связях Пушилина с "МММ" не упоминается и на его персональном сайте. Зато говорится о службе в ВСУ.



Теги: Донбасс, биография, МММ, ДНР, Пушилин
 
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