Победа за Украиной: офицер ВСУ показал мощное видео ликвидации террористов с воздуха – Сеть в восторге

22.11.2018 23:26

После разгрома позиций "ДНР" у боевиков есть один убитый, еще двое сепаратистов ранены.

Мощные кадры показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает "Диалог.UA". Удар по оккупантам нанесли силы ООС, все произошло в районе Пантелеймоновки. Здесь, как отметил Штефан, российские наемники постоянно нарушают перемирие и ведут провокационные обстрелы сил ООС. "Очередной шмаки-бум и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", - прокомментировал видео украинский военный.





"Разъяренные ОСы вылетели, чтобы ужалить колорадов и доказать, что они знают, где прячутся оккупанты и наказание придет",- добавил защитник. Ролик уже успели просмотреть тысячи зрителей, некоторые в комментариях признаются, что смотрели видео не один раз. "Зачет", "Супер, молодцы", "У Киселева взрыв мозга будет", - пишут в обсуждениях к опубликованному видео. Напомним, у боевиков на Донбассе после смерти террориста "Рыбачка" истерика, они клянутся наказать "фашистов" из Украины. Также сообщалось о том, что подразделения ВСУ уже приблизились к Донецку.



Источник: www.dialog.ua