- Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»21:59
- "Обереги України": мариупольцам показали искусство в ржавом металле. ВИДЕО20:54
- «Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка20:01
- ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ18:49
- Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода18:21
- В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»17:49
- "ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО17:32
- На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов17:12
- Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан16:46
- Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной15:58
Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Соцсети. ВИДЕО
Боевики "ДНР" в спешном порядке отреагировали на информацию о подрыве 9 танков пьяными наемниками в Торезе, поспешив опубликовать опровержение.
Власти "ДНР" показали видео, согласно которому серия мощных взрывов в окрестностях города была связана с утилизацией боеприпасов, однако о подрыве танков наемники не сказали ни слова.
СМИ напоминают, что детонация снарядов напугала жителей города в минувшее воскресенье, когда очевидцы заметили на соседнем полигоне серию крупных взрывов.
Позже источники в социальных сетях сообщили, что боевики случайно подорвали боекомплект бронетехники, в результате чего 9 танков боевиков были уничтожены.
На публикацию опровержения и съемки нового видео у боевиков ушло четверо суток - в Интернете было опубликовано видео подрывов снарядов, на что они и списали взрывы.
Достоверность версии независимыми источниками и ОБСЕ пока не была подтверждена.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Торез, полигон, утилизация, ДНР, танки, подрыв, взрывы, соцсети
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Смерть ребенка боевиков ничему не научила - они вновь анонсируют проведение танкового шоу
- Россия использует оккупированный Донбасс в качестве полигона для утилизации непригодных боеприпасов
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Сильные обстрелы в Донецке. Танки, взрывы и грохот не смолкали всю ночь
- В Торезе возобновился танковый биатлон, меры безопасности беспрецедентные
- Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»21:59
- "Обереги України": мариупольцам показали искусство в ржавом металле. ВИДЕО20:54
- «Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка20:01
- ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ18:49
- Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода18:21
- В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»17:49
- "ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО17:32
- На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов17:12
- Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан16:46
- Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной15:58
- Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»21:59
- Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол21:28
- "Обереги України": мариупольцам показали искусство в ржавом металле. ВИДЕО20:54
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- «Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка20:01
- Кремль создал тайный банк для финансирования Донбасса: США рассказали, что задумала Россия19:27
- ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ18:49
- Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода18:21
- В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»17:49
- "ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО17:32
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья12:37
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»