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Архив - Донецкая область

Правительство признало: сколько на самом деле переселенцев неизвестно

22.11.2018 08:04
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Правительство признало: сколько на самом деле переселенцев неизвестно

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Но эти данные, скорее всего, далеки от реальности, сообщает avdeevka.city.
По данным пресс-службы Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 19 ноября текущего года в Украине взято на учет 1 519 956 переселенцы. Между тем, заместитель министра по вопросам внутренне перемещённых лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что правительство не располагает данными о реальном количестве внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).
«Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства», - заявил Тука. По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%. Власти предполагают, что люди регистрируются в качестве переселенцев для того, чтобы получать выплаты. Живут же они зачастую на временно оккупированных территориях.
Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что в последнее время наблюдается отток пенсионеров-переселенцев из иных областей Украины в пользу Донецкой и Луганской областей.
В то же время, по данным Рад, в Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев из 518,9 тыс. зарегистрированных.



Теги: Донбасс, правительство, число, переселенцы
 
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