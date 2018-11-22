Ремонт окончен. В "ДНР" заявили о восстановлении работы Vodafone

22.11.2018 10:25

Оккупационная «власть» ОРДО сегодня утром заявила о восстановлении работы украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает так называемое «минсвязи ДНР».

Так, в «ведомстве» сообщают:

«Ремонтные работы на волоконно-оптических линиях связи между ДНР и ЛНР завершены. Мобильная связь украинского оператора #Vodafone на территории ДНР восстановлена».

В соцсетях жители ОРДО сообщают:

«08.53 з’явився»

«Спектакль окончен. Включили свет, зрители покидают театр. Влючили Водафон.».

Как сообщал ранее donpress, связь мобильного оператора Vodafone исчезла в Донецке еще 20 ноября, в день «инаугурации» главаря ОРДО Дениса Пушилина и не появилась на следующий день