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Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании 22 ноября предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику в районе Станицы Луганской.
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передают novosti.dn.ua.
«Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институций и " учреждений республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября в случае выполнения предпосылок в части безопасности и соблюдения режима тишины», - написала Геращенко на своей странице в Facebook по итогам заседания.
Она отметила, что в начале заседания украинская сторона в очередной раз выступила против нелегитимных «выборов» на Донбассе.
«Поддержка РФ этих псевдовыборов отбрасывает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их», - подчеркнула Геращенко.
Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, который ранее представлял страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, Порошенко, РФ
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