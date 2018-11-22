Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»

22.11.2018 21:59

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании 22 ноября предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передают novosti.dn.ua.

«Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институций и " учреждений республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября в случае выполнения предпосылок в части безопасности и соблюдения режима тишины», - написала Геращенко на своей странице в Facebook по итогам заседания.

Она отметила, что в начале заседания украинская сторона в очередной раз выступила против нелегитимных «выборов» на Донбассе.

«Поддержка РФ этих псевдовыборов отбрасывает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их», - подчеркнула Геращенко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, который ранее представлял страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.