Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка

22.11.2018 20:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка

Конюшня так называемого «кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы полиции» неподконтрольного Украине Донецка пополнилась новым жеребцом по кличке Тагир. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МВД ДНР», пишет ДонПресс.
В «ведомстве» отметили:
«Как и сто лет назад, в столице Донбасса покой граждан охраняет кавалерийский взвод полиции. В подразделении приятное событие — в конюшне появился новый питомец. Тагир — двухлетний вороной жеребец породы „украинская верховая“».



Теги: Донецк, Донбасс, охрана , ОРДО, кони
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх