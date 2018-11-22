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Архив - Донецкая область

Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»

22.11.2018 08:26
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Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»

Сегодня, 22 ноября, контрольных пунктах въезда-выезда, что у донбасской линии разграничения, в очередях скопилось 185 авто.
Все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по осенним графиком и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 0/40;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 25/30;
«Гнутово» - 20/10.



Теги: Донбасс, машины, Гнутово, КПВВ, очереди
 
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