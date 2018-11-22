Главная / Новости / Донецкая область / В «ДНР» «переписали» биографию Пушилина — теперь он не МММщик
Последние новости раздела
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
В «ДНР» «переписали» биографию Пушилина — теперь он не МММщик
22.11.2018 23:43
Подконтрольный группировке так называемой «ДНР» макеевский телеканал «Юнион» показал сюжет о биографии главаря боевиков Дениса Пушилина, скрыв факт его участия в финансовой пирамиде МММ.
Журналисты телеканала сообщили только, что Денис Пушилин родился в Макеевке, закончил лицей, служил в армии, поступил в университет и сменил несколько работ.
Тот факт, что с 2011 года по 2013 год Пушилин являлся функционером МММ в Украине, в сюжете не упоминается. Также журналисты не стали сообщать о том, что когда на основе МММ была создана партия «Ми Маємо Мету», Пушилин стал ее членом и участвовал в парламентских выборах 2012 года.
Источник: ИА «Вчасно» — https://vchasnoua.com
Теги: Донбасс, биография, МММ, ДНР, боевики, Пушилин, ОРДО
Читайте также:
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО
- Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко
- Пушилин сделал смешное и абсурдное заявление о переселенцах
- Всё, этими действиями Пушилин закопал собственный авторитет
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»17:32
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone