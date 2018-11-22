- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ
За прошедшие сутки 21 ноября российские боевики продолжили прицельные атаки на позиции ВСУ, 11 раз сорвав режим прекращения огня.
Силам ООС пришлось 9 раз открывать ответный огонь, при этом со стороны ВСУ никаких нарушений "Минска" не было. Украинские бойцы в ответ на провокации армии РФ применяли пехотное вооружение, разрешенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".
По данным разведки, один российский террорист за 21 ноября был уничтожен. У ВСУ тоже есть нелетальная потеря – боец сил ООС получил ранение. В настоящее время его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
На луганском направлении террористы 5 раз нарушили перемирие, здесь боевики применили гранатометы и иное пехотное вооружение. Прицельные обстрелы позиций ООС со стороны боевиков зафиксированы в районе Крымского, Новозвановки, Новолуганского.
Шесть прицельных обстрелов пришлось на донецкое направление. Под жесткий огонь оккупантов попали расположения ВСУ вблизи Красногоровки, Славного, Павлополя, Широкино, шахты "Бутовка". Кроме этого, террористы на донецком направлении применили запрещенный калибр.
Возле Гнутово с наступлением темноты оккупанты накрыли силы ООС минометным огнем, выпустив по бойцам Украины 10 мин 82-мм калибра.
С начала текущих суток 22 ноября террористы применяли пехотное вооружение, БМП.
Под обстрелы попали бойцы ВСУ вблизи Вольного.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Боевики поплатились за атаки на украинских военных
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
- Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены
- Боестолкновения с ВСУ закончились крупными потерями для армии РФ: боевики считают убитых и раненых
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»17:32
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone