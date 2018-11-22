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Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода
За первую половину 2018 года торговля между Россией и неподконтрольными украинским властям территориями на Донбассе составила более 150 миллионов долларов.
Об этом пишет The Washinghton Post, передают novosti.dn.ua.
Все платежи прошли через платежный центр в самопровозглашенной Южной Осетии, который называется «Международный расчетный банк».
Южноосетинская «налоговая служба» утверждает, что по меньшей мере 146 фирм в этом году поддерживали деловые связи с группировками «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.
«Осетия по-сути похожа на офшор. Эту схему точно придумали очень грамотные люди», – сказал на условиях анонимности юрист, который работает в Донецке.
Издание выяснило, что эта схема работает как «треугольник»:
• Шаг первый: Если кто-то на неподконтрольных территориях хочет переслать деньги компаниям в России или другой стране, он делает это через «Международный расчетный банк» Южной Осетии, потому что этот сепаратистский регион признает «ДНР»/«ЛНР» и поддерживает с ними формальные банковские отношения.
• Шаг второй: деньги пересылаются в Россию, которая все же формально признала независимость Южной Осетии после вторжения в Грузию в 2008 году. Это позволяет российским банкам проводить транзакции в Южную Осетию и получать платежи из нее.
• Шаг третий: пересланные деньги идут на оплату товаров, которые потом Россия перевозит грузовиками через подконтрольную ей часть украинской границы.
Таким образом, благодаря Южной Осетии Кремлю не приходится формально признавать «ДНР» и «ЛНР», чтобы российские банки могли работать с этими формированиями на прямую. Также это позволяет обойти западные санкции, так как операции фактически проходят в рамках российской финансовой системы.
The Washinghton Post пишет, что, по информации властей Украины и Запада, Россия предоставляет «ДНР»/«ЛНР» и более прямую помощь: отсылает оружие и военных, а также «гуманитарные конвои». Но южноосетинская схема указывает на существование и более формализованной финансовой связи, которая позволяет подконтрольным «Л-ДНР» фирмам торговать с внешним миром.
В конце августа 2018 года помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что в Южной Осетии для «Л-ДНР» была создана «финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура». Он подчеркнул, что все это необходимо для жизнедеятельности этих формирований на Донбассе.
В документах ООН Южная Осетия значится как территория Грузии. Ее статус является спорным, а независимость этих районов признали 4 государства-члена ООН, первое из которых – Россия. С 2009 года на территории Южной Осетии дислоцируется около 4 тысяч российских военных.
Теги: Россия, Донбасс, банк, финансы, торговля, Южная Осетия, ДНР, ЛНР
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