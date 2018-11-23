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Архив - Донецкая область

Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения

23.11.2018 20:47
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Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения

Российские боевики сократили количество огневых провокаций, однако полного соблюдения перемирия со стороны оккупантов нет. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, большинство прицельных обстрелов произошли за минувшие сутки на луганском направлении, передает "Диалог.UA".

Боевики "ЛНР" совершили атаки на силы ООС в районе Станицы Луганской, хутора Вольный и Луганского.

Террористы использовали гранатометы, пулеметы крупного калибра, стрелковое оружие, БМП. Силы ООС дали по оккупантам ответный огонь. На донецком направлении 22 ноября прошло практически без нарушений режима тишины. Но в конце суток в районе Павлополя оккупанты открыли огонь по ВСУ. Обстрел шел больше часа, силам ООС пришлось дать "ответку" из пехотного вооружения.

По данным разведки у боевиков РФ есть двое тяжелых "300-х". С начала текущих суток 23 ноября зафиксировано 7 случаев нарушения перемирия со стороны наемников РФ. Атаки оккупантов зафиксированы как на донецком, так и на луганском направлениях. Боевики из различного оружия обстреляли расположения ВСУ вблизи Крымского, Песок, Марьинки, Березового, Троицкого.

В результате провокаций террористов силы ООС понесли не летальные потери – ранены 2 бойцов ВСУ. Несмотря на это обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью подконтрольной защитникам Украины. Ранее стало известно, что ждет ОРДЛО после "выборов". Также офицер ВСУ показал сильные кадры уничтожения террористов на Донбассе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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