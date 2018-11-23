Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук

23.11.2018 09:51

Гибридная армия России на оккупированном Донбассе усиливают свои бандформирования боевиков в районе Горловки и на участке Озеряновка – Ясиноватая тяжелым вооружением.

Координатор группы Информационное сопротивление и народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook о развертывании целого ряда артиллерийских подразделений боевиков "ДНР", передает "Диалог.UA".

Речь идет о том, что пророссийские сепаратисты по указаниям кураторов РФ усиливают свои группировки на скрытых огневых позициях в районе Горловки и вблизи Озеряновки – Ясиноватой. В частности, боевики перебрасывают тяжелое вооружение и разворачивают дополнительные подразделения. "Всего отмечается переброска в данный район 3 новых 4-6 орудийных батарей (в основном 122-миллиметровой ствольной и самоходной артиллерии)", – отметил он.

По словам Тымчука, главари "ДНР" приказали создать резервные подразделения, которые снабжены бронетехникой, по 4-5 БМП и 2-3 танка, разместив их на второй линии в повышенной степени готовности. Напомним, оккупанты РФ снизили число обстрелов на Донбассе, посчитав, какие потери несут боевики.



Источник: www.dialog.ua