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"Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ

23.11.2018 14:15
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"Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ

​В России неоднозначно отреагировали на переброску Киевом артиллерии, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук" и С-300 ближе к зоне военного конфликта на Донбассе.

Постоянный представитель Российской Федерации в ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал возможность силового решения конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA". Данное заявление дипломата при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прозвучало сегодня, 23 ноября.

"Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе", - считает россиянин.

По его мнению, власти Украины якобы не исключают эскалации на временно оккупированном Донбассе ради завершения гибридной войны против РФ.   "Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук" и С-300, американских образцов вооружений", - добавил Лукашевич. Напомним, Тымчук заявлял, что армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт
 
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