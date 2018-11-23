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Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке
Во временно оккупированной Горловке по указанию «прокуратуры» ведутся непонятные поисковые работы в одном из городских прудов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В «Короленковском пруду» временно оккупированной Горловки по указанию «прокуратуры» водолазы ведут обследование дна. Что ищут – неизвестно. При этом поиски ведутся уже несколько дней – начались 17 ноября – и площадь района поисков увеличилась с 900 кв.м. до 1000 кв.м. Похоже, что то, что ищут, ещё не нашли, т.к. в сообщениях «МЧСДНР» говорится, что работы «будут продолжены»:
«22.11.2018 г. Горловка, Центрально-Городской р-н, водоем «Короленковский пруд №1» – содействие прокуратуре в проведение следственных мероприятий. Спасатели ГПСО г. Горловка с помощью шанцевого инструмента и надувной лодки сняли кромку льда на площади 1000 м2. Водолазы РСЦ обследовали дно водоема на площади 1000 м2. Работы будут продолжены. От МЧС ДНР привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава»,
«С 08.00 до 17.10 17.11.2018 г. Горловка, Центрально-Городской р-н, Короленковский пруд, по просьбе Горловской межрайонной прокуратуры – оказание помощи в проведении оперативно-следственных мероприятий. Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ при помощи водолазного снаряжения обследовали дно водоема на площади 900 м2, спасатели ГПСО г. Горловка при помощи надувной лодки и аварийно-спасательного инструмента обеспечили безопасное проведение (снятие кромки льда и др.) вышеуказанных работ».
Горловчане имеют возможность только наблюдать за происходящим и обмениваться предположениями:
«Что ищут не говорят?»,
«Не говорят. Если труп найдут, может напишут».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, пруд, ДНР, ОРДО
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