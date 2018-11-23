Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты

23.11.2018 20:15

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлено производство, рабочим прекратили выплачивать зарплату. Об этом сообщает Марина Ахмедова в своем Тelegram-канале.

По словам Ахмедовой, ею было получено письмо от работников ДМЗ — крупнейшего предприятия в Донецке [сейчас носит название Юзовский металлургический завод]. В письме сказано, что производство остановлено, зарплата работникам не выплачивается, а объяснений от «министерства промышленности ДНР» люди ждут уже неделю.

«Производство остановили, нам не платят зарплату. Людям ничего не говорят. Новое руководство Министерства промышленности и торговли тоже не приезжает на завод. Еще в начале недели обещали объяснить нам, что вообще происходит, но до сих пор никто не появился. Кормят завтраками. И каждый день одно и то же. У нас нет денег на еду. На заводе работает 800 человек, и все мы остались без средств к существованию», — сообщают рабочие ДМЗ.

По ее информации, предприятие является убыточным. Для нормальной работы заводу необходимо «восемь тысяч тонн металлолома». А вся контролируемая группировкой «ДНР» территория «в месяц дает около трех».

Ахмедова уточнила, что это далеко не первое письмо с жалобами, которое она получает от дончан.

«Очевидно, им просто некому жаловаться… Нет органа, в который они могли бы прийти, и их бы там выслушали как людей. А не как крепостных, которые вместо того, чтобы молча умереть с голоду, требуют еды для себя и своих семей. И если вот это значит, что Россия не бросила Донбасс, то я боюсь даже подумать, что будет, когда она его бросит», — сказано в сообщении.

Источник: https://donpress.com