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Луганское обстреляли ракетами

23.11.2018 13:30
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Луганское обстреляли ракетами

22 ноября боевики на Донбассе осуществили четыре прицельных обстрела позиций украинских войск. Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Велись "обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободное, Луганское и Павлополь. Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободное, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского", - сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

Источник: http://podrobnosti.ua 



Теги: Донбасс, война, ракеты, обстрел, Луганское, ДНР, ЛНР, ООС
 
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