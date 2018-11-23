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Миротворцы на Донбассе: Гримчак рассказал, как может измениться ситуация и чего ожидать
Есть мнение, что если на Донбасс введут миротворцев ООН, то ситуация изменится. О том, действительно ли это так и стоит ли вообще этого ожидать, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак, передают «Факты и комментарии».
«Данную программу интенсивно проводят и президент Украины, и наш МИД, и даже мы принимаем в этом участие. В ней рассматривается так называемый вариант Восточной Славонии (хорватский сценарий, – прим.), где также была миротворческая миссия – международная временная администрация. Кроме гражданского компонента, в эту миссию входили военный и полицейский компоненты. Было решено, что такой вариант подходит для Донбасса. Поэтому он и был предложен Украиной мировой общественности. И мы уже имеем поддержку от всех основных игроков, кроме России, которая упорствует. Она надеется, что с изменением власти в Украине все остальное тоже изменится. Но я думаю, что власть не поменяется и мы все же додавим РФ. Кремль согласится на этот вариант. Ведь по большому счету он и Москве выгоден: поможет России сохранить как минимум лицо, если можно так говорить в данной ситуации», – сказал он.
По словам замминистра, предлагается следующее: военные миротворцы заходят на всю временно неподконтрольную украинской власти часть Донбасса и перекрывают границу с Россией. «Правда, до этого РФ должна вывести оттуда свои военные подразделения и наемников. После этого военная миссия займется разоружением незаконных военный формирований. Также она обязана следить, чтобы такие формирования не проникали со стороны России», – отметил Гримчак.
Одновременно начнет действовать и международная администрация: возьмет в свои руки руководство населенными пунктами. А полицейская миссия будет обеспечивать правопорядок на этой территории.
«Хорватский вариант показал, что на протяжении трех лет миротворцам удалось восстановить там хорватские законы, наладить жизнь и плавно передать территорию восточной Славонии под управление Хорватии. Конечно, конфликт там до конца не исчерпан, но он уже находится на более бытовом уровне. Мы надеемся, что это поможет в решении ситуации и на Донбассе. Хотя наш конфликт отличается от хорватского тем, что не имеет ни религиозной, ни этнической или какой-либо другой болезненной составляющей. Он уже давно был бы решен, если бы не вмешательство России», – объяснил Юрий Гримчак.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, миротворцы, ООС
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