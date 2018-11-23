Петр Порошенко назвал одно единственное условие, которое не позволило бы России оккупировать Крым и Донбасс

23.11.2018 08:00

Уже прошло почти 5 лет с того времени, как страна-агрессор напала на украинское государство.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что если бы Украина была членом НАТО, то российский агрессор никогда бы не решился оккупировать Крымский полуостров и некоторые территории Донбасса, уведомляет "Диалог.UA".

Порошенко твердо уверен, что Кремль развязал агрессию против украинского государства в тот момент, когда преступный режим бывшего президента Виктора Януковича провозгласил о том, что Украина не будет являться членом каких-либо блоков. Сегодня народные депутаты Украины в первом чтении приняли законопроект, который вносит изменения в украинскую Конституцию, в части определения стратегического курса страны на вступление и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

Также стали известны фамилии депутатов, которые продолжают "ставить палки в колеса" в стремление Украины интегрироваться в ЕС и Североатлантический альянс. Напомним, что Конституционный суд украинского государства поддержал президентский законопроект о стремлении в НАТО и ЕС, за который сегодня голосовали в Раде.



Источник: www.dialog.ua