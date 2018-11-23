Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА

23.11.2018 12:00

22 ноября поселок Золотое Луганской области подверглось массированному обстрелу со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в пятницу, 23 ноября.

На протяжении прошедших суток противник дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон в Луганской области.

«В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения НВФ открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Станицы Луганской.