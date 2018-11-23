Последние новости раздела
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА
23.11.2018 12:00
22 ноября поселок Золотое Луганской области подверглось массированному обстрелу со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в пятницу, 23 ноября.
На протяжении прошедших суток противник дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон в Луганской области.
«В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что подразделения НВФ открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Станицы Луганской.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- От обстрела боевиков на Донбассе пострадали дети
- Подробности ада на КПП "Еленовка", где погибло 4 человека
- В Донецке под обстрелом оказались 2 района
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- Боевики обстреляли ж/д станцию, куда приходят поезда из оккупированной территории
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»17:32
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone