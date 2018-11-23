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В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке люди столкнулись с новой бедой – в масле, продаваемом на развес, обнаружили ртуть. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На жителей временно оккупированного Донецка и Макеевки свалилась новая беда – покупая на рынках то, что продается, как развесное «масло», люди начали обнаруживать в «масле» ртуть! Первое сообщение о смертоносной покупке пришлос из Донецка, второе – из Макеевки. Неизвестно, попала ли ртуть в «масло» случайно, по небрежности продавцов, или это «масло» совсемне масло и не предназначено для употребления в пищу. Узнать это будет довольно сложно. В то время дончане и макеевчане с тревогойоставляютпредостерегющие сообщения в соцсетях:
«Доброго времени суток, УВ.жители города. будьте осторожны с покупкой масла сливочного на развес, сегодня в нем была обнаружена ртуть, покупалось оно на капитальной в торговом центре (в подвале, мини рынок) МЧС взяли на экспертизу картошку в которую было добавлено это масло. Различные ведомства были сегодня, а когда сотрудник МГБ поехал на точку продажи, масло уже начали вывозить, в общем жесть. Будьте осторожны. Анон»,
«Донецк, посёлок Победа: некие люди вчера купили сливочное масло с ртутью, обнаружили уже дома, сдали на экспертизу слухи»,
«Похоже на тот же случай, но место покупки называют другое Макеевкаслухи».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, ртуть, масло
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- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
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