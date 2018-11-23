- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела
"Верховный суд" террористической "ДНР" приговорил к смерти члена группировки "Казачий союз "Область войска Донского"".
Его соучастникам досталось пожизненное. О громком решении "суда" оккупантов рассказала "Лига Новости Россия", передает "Диалог.UA".
Орудовала группировка в 2014-2015 годах в оккупированном Старобешевском районе Донбасса. Казаки держали в страхе село Глинки, промышляя убийствами, вымогательствами, похищениями и мародерством. Их преступления вызвали резонанс в обществе - оккупантам не осталось ничего другого, как схватить ОПГ.
"Суд" террористической "ДНР" не пощадил этих "защитников" несуществующей "Новороссии". Один казак был приговорен к казни, еще один к 13 годам тюрьмы. Восемь членов группировки получили пожизненное заключение.
Имена осужденных казаков держатся в секрете. Не озвучивается также, есть ли среди них граждане России, что, к слову, весьма вероятно. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что российские казаки подорвали троллейбус в "ДНР" из миномета: появилось видео о гибели 13 людей в Донецке.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, казнь, ДНР, ЛНР, казаки
- Представители "ЛНР" обскакали "ДНРовцев"
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины
- В Луганске и Донецке хотят, чтоб было как раньше: жители ОРДЛО мечтают о возвращении в Украину
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»17:32
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone