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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета

23.11.2018 12:44
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В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета

Вчера в 19:30 в микрорайоне Черемушки спасли 42-летнюю женщину, которая замерзала на пороге супермаркета "Шанс".

Об этом 0629 сообщили медики.

Пьяная мариупольчанка валялась на земле возле входа в супермаркет. Бдительные жители вызвали "скорую".

Пострадавшую госпитализировали в горбольницу №9.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, пьяная
 
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