В Украине сделали предложение террористам «ЛДНР»

23.11.2018 08:32

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое проходило в Минске, украинская сторона предложила переформатировать политическую группу. Однако начать это переформирование в Украине предложили с самороспуска всех так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Как пишет replyua.net, сообщение об этом на своей странице в соцсети Facebook обнародовала представитель украинской делегации в ТКГ Ирина Геращенко.



В частности, украинский политик написала: «Евгений Марчук, который недавно был назначен представителем Украины в ТКГ вместо Леонида Кучмы, проинформировал, что заседания всех групп украинские представители начали в знак протеста против организованных Россией в ОРДЛО псевдовыборов, которые не признало мировое сообщество. Более того, Украина потребовала немедленно распустить самопровозглашенные фейковые недореспублики Донбасса».



Кроме того, Геращенко добавила: «Делегация из Украины во время заседания всех рабочих групп, а также на ТКГ заявила о незаконности, нелегитимности так называемых выборов. А поддержка Россией этих «голосований» в ОРДЛО отвергает минский процесс далеко в прошлое и ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их».