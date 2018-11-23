Жители ОРДЛО наконец-то смогут получать пенсии. Поможет Красный Крест

23.11.2018 22:56

Международный комитет Красного Креста готов помочь жителями неподконтрольных территорий Донбасса не имеющих возможность выезжать на подконтрольную правительству территорию, в вопросе получения пенсий, Об этом сказал глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиман, пишет ДонПресс.

«Мы готовы работать над механизмом облегчения выплаты пенсий людям, которые прикованы к кроватям и находятся на неподконтрольной территории», — заявил он во время заседания Национального платформы «Диалог о мире и безопасную реинтеграцию.

В то же время, заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун подчеркнула, что Украина должна выполнять свои гуманитарные обязательства через институты на контролируемых территориях, и защищать права жителей неподконтрольных территорий.

«Государство должно выполнять гуманитарные обязательства в отношении своих граждан, даже если они проживают на территории, которую правительство временно не контролирует. Государство должно делать все, что в его силах», — отметила Ноэль Калхун .