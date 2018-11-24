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Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
В течение текущих суток, 24 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает segodnya.ua.
В районе Новолуганского и Лебединского российские захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи
Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм. Также, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Свободный.
Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", – отмечено в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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