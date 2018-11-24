- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"17:01
Через «Успенку» боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках
Боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на границе с РФ вывозят в тентованных грузовиках неизвестные грузы и загоняют автоцистерны также с неизвестным грузом.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В течение около 20 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка команда СММ видела, что в Украину въехали 4 автобуса, 12 автомобилей, 3 автоцистерны и 16 тентованных грузовиков. Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 43 тентованных грузовика, 2 гражданских автобуса, 34 автомобиля.
В течение около 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Мариновка команда Миссии видела, что из Украины выехали 19 автомобилей, 1 грузовик без груза, 3 фургона и 1 автобус. Команда СММ видела, что в Украину въехали 8 автомобилей, 5 мини-фургонов, а также вошел 1 пешеход».
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, граница, ОБСЕ, ДНР, боевики, пункт пропуска
- Боевики «ДНР» не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в н.п. Гольмовский
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- В Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР»
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»
- «ЛНР»: Россия не будет закрывать границу с неподконтрольным Украине Донбассом на время ЧМ-2018
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа21:29
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах19:52
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone