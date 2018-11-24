- Стало известно сколько человек задержали и не пропустили на КПВВ15:07
- Из РФ через неконтролируемые пункты пропуска заходят «люди в одежде армейского образца»14:48
- Москвича на Донбассе настигла "карма": в Сети опознан ликвидированный разведчик армии РФ14:29
- Боевики «ДНР» заставляют людей стоять в очереди на блокпосту 10 часов14:12
- МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск13:52
- Через «Успенку» боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках13:32
- Стало известно, как наемников ЧВК "Вагнера" берут на "работу" воевать в Сирии и на Донбассе12:44
- ВСУ превратили в "груз 200" боевиков "батальона Прилепина": идентифицированы 2 ликвидированных террориста11:58
- В Мариуполе водители маршруток обижают пенсионеров. ВИДЕО11:18
- Будущее судоремонтного завода: «социалку» – Мариуполю, ненужное имущество - на продажу10:38
Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
Русская служба BBC показала, где поминают погибших на Донбассе и в Сирии боевиков Путина. Для этого установили часовню, а рядом с ней и памятник солдату в униформе без нашивок.
В Российской Федерации специально для поминок построили часовню памяти погибших "добровольцев" России, которые воевали на территории "Л/ДНР" и Сирии. Эта информация была представлена Русской службой ВВС, передает издание "Диалог.UA".
Интересно то, что заказчиками подобного строения стали те люди, близкие к Евгению Пригожину. Стоит отметить, что эту личность тесно связывают с ЧВК "Вагнер".
Отмечается, что часовня является сооружением, где будут поминать погибших. Высота объекта достигает 4 этажей. Он расположился точно на обочине трассы федерального значения "Дон". По какой-то причине строение оградили двухметровым забором. Перед часовней установили памятник "русским добровольцам".
Следует обратить отдельное внимание на памятник. Он украшен Окопный крест, который является символом ЧВК "Вагнер". С самого постамента глядит мужчина в униформе, на которой попросту нет опознавательных знаков. Пользователям Интернета это показалось очень странным.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, поминальная служба, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети, ЧВК "Вагнера"
- В Донецке заявляют о начале юридической ликвидации "ДНР": боевики пожаловались Путину
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО
- Операция ОС на Донбассе: боевики несут колоссальные потери и заявляют, что Россия бросила "ДНР/ЛНР"
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе
- Стало известно сколько человек задержали и не пропустили на КПВВ15:07
- Из РФ через неконтролируемые пункты пропуска заходят «люди в одежде армейского образца»14:48
- Москвича на Донбассе настигла "карма": в Сети опознан ликвидированный разведчик армии РФ14:29
- Боевики «ДНР» заставляют людей стоять в очереди на блокпосту 10 часов14:12
- МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск13:52
- Через «Успенку» боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках13:32
- ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения в жилом районе Михайловки13:06
- Стало известно, как наемников ЧВК "Вагнера" берут на "работу" воевать в Сирии и на Донбассе12:44
- Грузовики российского «гумконвоя» сопровождают «Группы быстрого реагирования»12:26
- ВСУ превратили в "груз 200" боевиков "батальона Прилепина": идентифицированы 2 ликвидированных террориста11:58
- Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление16:41
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Стало известно сколько человек задержали и не пропустили на КПВВ15:07
- Из РФ через неконтролируемые пункты пропуска заходят «люди в одежде армейского образца»14:48
- Москвича на Донбассе настигла "карма": в Сети опознан ликвидированный разведчик армии РФ14:29
- Боевики «ДНР» заставляют людей стоять в очереди на блокпосту 10 часов14:12
- МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск13:52
- Через «Успенку» боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках13:32
- ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения в жилом районе Михайловки13:06
- Стало известно, как наемников ЧВК "Вагнера" берут на "работу" воевать в Сирии и на Донбассе12:44
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО