Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер

24.11.2018 17:57

Представители гуманитарного штаба Пролиска - Авдеевка помогли воссоединению родных людей, разлученных войной и пришедшей вместе с ней линией разграничения, пишет avdeevka.city.

В начале вооруженного конфликта, когда для проезда на не подконтрольную территорию еще не нужны были пропуска, Елена могла беспрепятственно приезжать к матери в с.Уманское, Ясиноватского района и возвращаться назад домой, в родной Донецк. Город ее детства, где осталась старшая сестра Виктория.

С момента введения пропускной системы проезда на территорию не подконтрольную правительству Украины, женщины не могли уже так свободно передвигаться. Елена приняла решение вернуться к своей маме, на подконтрольную территорию. А Виктория осталась в неподконтрольном Донецке, где у нее есть своя семья.

На четыре долгих года женщин разлучила линия разграничения. Обе сестры остались наедине с трудностями и разрухой.

Специалистом по социальному сопровождению, гуманитарного штаба Пролиска - Авдеевка, работающего при поддержке UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні, Елене была оказана помощь в получении пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения.

За время реализации проекта сотрудники гуманитарного штаба Пролиска-Авдеевка оказали помощь в изготовлении пропусков десяткам бенефициаров.

Если вы нуждаетесь в оформлении пропуска, можете обратиться в гуманитарный штаб Пролиска-Авдеевка. Сотрудники штаба готовы помочь в решении этой проблемы.