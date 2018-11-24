Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения

24.11.2018 19:31

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой в районе Зайцево ликвидирован боевик «ДНР» Колесников Александр.

О Колесникове известно, что он родился в Горловке 6 августа 1987 года, ликвидирован 20 ноября 2018 года.





