Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариуполь потратит 5 миллионов гривень на новогодние мероприятия и иллюминацию

24.11.2018 09:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариуполь потратит 5 миллионов гривень на новогодние мероприятия и иллюминацию

Мариупольский департамент культурно-общественного развития планирует потратить на организацию новогодних и рождественских гуляний и на праздничную иллюминацию более 5 миллионов гривень, сообщает издание Українські Новини, передает zi.dn.ua.

Согласно данным системы государственных закупок ProZorro, в городе планируется развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов и пиротехническим шоу. Также в организацию включены праздничное оформление аллеи Театрального сквера, фасада Драмтеатра и организация работы светодиодных видеоэкранов. На это город выделит 2 595 000 гривень.

Еще 2 505 300 гривень потратят на оборудование для празднования и иллюминацию. Так на время праздников на колоннах Драмтеатра появится праздничный логотип. А сквер украсят инсталляции «Арки-подарки», «Куранты-башня», «Сказочные арки» и настоящий «Вертеп». Деревья и ели малой аллеи нарядят в гирлянды.

Новогодние украшения во главе с главной елкой города будут радовать горожан с 19 декабря по 19 января.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Рождество, праздники, театр, новый год, елка, иллюминация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх