МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск

24.11.2018 13:52

Министерство иностранных дел «решительно осуждает» очередное незаконное вторжение в Украину грузовиков МЧС России.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передают novosti.dn.ua.

Она отметила, что пересечение грузовиков с «гуманитарным грузом» из России является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Решительно осуждаем очередной» гумконвой «РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям», — написала Зеленко в Twitter.