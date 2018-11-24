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Архив - Донецкая область

МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск

24.11.2018 13:52
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МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск

Министерство иностранных дел «решительно осуждает» очередное незаконное вторжение в Украину грузовиков МЧС России.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передают novosti.dn.ua.

Она отметила, что пересечение грузовиков с «гуманитарным грузом» из России является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Решительно осуждаем очередной» гумконвой «РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям», — написала Зеленко в Twitter.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, МИД, МЧС, гуманитарная помощь, гумконвой
 
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