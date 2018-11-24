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Москвича на Донбассе настигла "карма": в Сети опознан ликвидированный разведчик армии РФ
24.11.2018 14:29
Удалось опознать террориста гибридной армии РФ из Москвы, ликвидированного на украинском Донбассе. Речь о Сергее Бредихине.
Пособника оккупанта идентифицировал известный twitter-аккаунт IgorGirkin, передает "Диалог.UA".
45-летний житель Москвы Сергей Бредихин погиб на Донбассе еще в июле 2017 года, но опознать его удалось только сейчас. "Погиб под Горловкой. Был в составе разведгруппы, подорвался на мине ОЗМ-72.
Вместе с ним погибли еще двое бойцов", - рассказал ресурс, уточнив, что орудовал на украинской территории с лета 2015 года. У ликвидированного оккупанта в Москве остались жена и 3 детей. "Карма", - констатировал IgorGirkin, комментируя предсмертное фото террориста. На нем он топчется на украинском флаге.
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, мина, гибель, террорист, подрыв, РФ
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